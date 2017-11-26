فتح تناقض نفسها حول "نسبة تمكين الحكومة"

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

أثارت تصريحات متناقضة لقيادات فتحاوية استغراب واستهجان المواطنين الفلسطينيين المتابعين لتطورات ملف المصالحة الوطنية، نظرا لغرابة واختلاف هذه التصريحات حول ما يسمى نسبة "تمكين الحكومة" في قطاع غزة.

فقد ظهر حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في لقاء تلفزيوني مساء السبت، قال فيه إن نسبة تمكين الحكومة في غزة لم تتجاوز 5% حتى اللحظة.

وزعم الشيخ أن حكومة التوافق لم "تتمكن" إداريا وماليا ولا أمنيا في قطاع غزة، وذلك على الرغم من تسلّم الحكومة للوزارات والمعابر وتسهيل عملها بالكامل في كل النواحي بالقطاع.

لكنّ تصريحات الشيخ تناقض بالكامل تصريحات سابقة لرئيس وفد فتح في حوارات المصالحة عزام الأحمد، حيث قال في تصريح إذاعي قبل نحو عشرين يوما إن نسبة تمكين الحكومة من تولي مهامها بغزة بعد استلام المعابر شكّل 50%.

وأثارت هذه التصريحات المتناقضة استنكار واستغراب المواطنين حول طبيعة ومقياس حركة فتح والسلطة من ملف ما يسمونه "التمكين" في غزة، وقد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع للتصريحات المتناقضة متسائلين حول جدية فتح في المضي بالمصالحة؟.

وتساءل مغردون على مواقع التواصل حول معنى مصطلح "التمكين" الذي أطلقته قيادات السلطة وفتح منذ توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح في القاهرة في الثاني عشر من أكتوبر الماضي، واعتبره البعض أسلوبا للمماطلة وعدم استكمال استحقاقات المصالحة وإنهاء العقوبات التي فرضتها السلطة على أهل غزة منذ أشهر.