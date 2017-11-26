الاحتلال يصيب شابا ويعتقله في الخليل

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أصيب شاب فلسطيني، ظهر الأحد، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، جراء المواجهات التي اندلعت في مخيم العروب شمال الخليل، بالضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال المتمركزة على مفرق "عصيون" اعتقلت الشاب المصاب أحمد محمد عبد الله ابو ريا (20 عاما)، من داخل مركبة اسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، أثناء نقله لإحدى مستشفيات بيت لحم، بعد اصابته بالرصاص الحي بالقدم، في مواجهات اندلعت في مخيم العروب.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم من عدة محاور، وأطلقت الرصاص المعدني، وعشرات قنابل الغاز والصوت نحو المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق، والرصاص المعدني.