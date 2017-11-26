بريطانيا ستشتري "القبة الحديدية" من الكيان

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

أفادت القناة الثانية العبرية أن وزارة الدفاع البريطانية أعلنت عن ابرام صفقة مع شركة “رفائيل” الصهيونية، بموجبها ستشتري لندن منظومة “القبة الحديدية” الدفاعية، حيث بلغت قيمة الصفقة 104 مليون دولار.

وقالت القناة الثانية إن وزارة الدفاع البريطانية اشترت منظومة مراقبة الدفاع الصاروخي ونظام الدفاع الجوي بمبلغ 104 ملايين دولار. ووفقا للتقرير، فإن الخطة البريطانية تقضي بنشر بطاريات “القبة الحديدية” في جزر فوكلاند بسبب القلق من الأرجنتين التي اشترت مؤخرا طائرات هجومية جديدة.

وكانت بريطانيا قد أعلنت أنها ستحصل على تكنولوجيا نظام اعتراض “القبة الحديدية” الذي تم تطويره في الكيان الصهيوني، بغية نشرها فوق جزر فوكلاند في جنوب المحيط الأطلسي.

يشار إلى أن مراقبين أمنيين صهاينة كانوا قد أعلنوا وفق إحصائيات فشل المنظومة في التصدي لجميع الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة إبان حربي غزة2012/2014.