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الأسير حمزة بوزية يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام

الأحد 26 نوفمبر 2017 12:08 م بتوقيت القدس المحتلة

الأسير حمزة بوزية يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

أكدت عائلة الأسير المضرب عن الطعام حمزة مروان بوزية (27 عاماً) من قرية كفل حارس، قضاء سلفيت، بأن نجلها علّق إضرابه المفتوح عن الطعام مساء أمس، بعد التوصل لتفاهمات مع الاحتلال.

وأكدت والدة الأسير بأن نجلها أضرب عن الطعام مدة 39 يوماً متواصلة، وذلك حتى مساء أمس حين توصل إلى تفاهمات مع إدارة سجن نفحة الذي يقبع فيه، تقضي بإنهاء إضرابه مقابل إحضار النيابة العسكرية لشهود إلى المحكمة، وإنهاء ملف اعتقاله.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى بأن الأسير بوزية اعتقل بتاريخ 15/5/2017، وصدر بحقه قرارٌ إداري، يقضي بالسجن مدة أربعة أشهر، على أن يتم الإفراج عن الأسير عقب انتهاء هذه المدة، وعقب نقض الاحتلال لهذا الوعد، أعلن الأسير بوزية قرار الإضراب.

تجدر الإشارة إلى أن الأسير بوزية تعرض للاعتقال سابقاً، وأمضى في سجون الاحتلال الصهيوني ما مجموعه سبع سنوات، وقد تعرض لتدهورٍ صحيٍ خطير في اعتقاله الأخير، نتيجة هذا الإضراب، فقد أكد ذويه على أنه فقد 25 كيلو من وزنه.

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