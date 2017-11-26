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الإفراج اليوم عن المرابطة المقدسية سحر النتشة

الأحد 26 نوفمبر 2017 11:10 ص بتوقيت القدس المحتلة

الإفراج اليوم عن المرابطة المقدسية سحر النتشة

قناة الأقصى - القدس المحتلة

من المقرر اليوم الأحد، أن يفرج الاحتلال الصهيوني عن المرابطة المقدسية سحر النتشة (48عاماً) بعد أن قضت ثلاثة أشهر في الاعتقال.

واتهم الاحتلال المرابطة النتشة بعدة تهم أبرزها، دعوى ممارسة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي والانتماء للمسجد الأقصى المبارك وتفريغ نفسها للمرابطة فيه.

يذكر أن المقدسية النتشة سلمت نفسها للاحتلال مطلع شهر سبتمبر لهذا العام لقضاء مدة حكمها، وقد تعرضت قبل ذلك إلى قرار بالحبس المنزلي مدة ثمانية أشهر، وقرارات بالإبعاد عن المسجد الأقصى.

وتعتبر النتشة إحدى المرابطات اللواتي أفنين حياتهن فداءً للأقصى، واعتقلنَ عدة مراتٍ لهذا السبب.

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