الطقس: انخفاض درجات الحرارة وفرصة لسقوط أمطار

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على بعض المناطق.

وأشارت الأرصاد إلى أن الجو يكون يوم غد الاثنين، غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار على بعض المناطق.

أما يوم الثلاثاء المقبل فيكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بدرجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الأربعاء المقبل، غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار على بعض المناطق الشمالية.