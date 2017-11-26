  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

الطقس: انخفاض درجات الحرارة وفرصة لسقوط أمطار

الأحد 26 نوفمبر 2017 08:53 ص بتوقيت القدس المحتلة

الطقس: انخفاض درجات الحرارة وفرصة لسقوط أمطار

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على بعض المناطق.

وأشارت الأرصاد إلى أن الجو يكون يوم غد الاثنين، غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار على بعض المناطق.

أما يوم الثلاثاء المقبل فيكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بدرجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الأربعاء المقبل، غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار على بعض المناطق الشمالية.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي بـ 6 درجات

الطقس: أجواء معتدلة وارتفاع درجات الحرارة الأحد

الطقس: انخفاض الحرارة وفرصة لسقوط أمطار

الطقس: انخفاض على الحرارة وتساقط أمطار
22829187_1791664634243763_7317444563200898491_o

الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي وسقوط أمطار غدا

الأخبار الرئيسية

منذ ساعتين

جيش الاحتلال يجري تدريبات جديدة جنوب فلسطين المحتلة
منذ ساعتين

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة
منذ ساعتين

اعتقالات بحملة مداهمات ليلية في الضفة
منذ 7 ساعات

مستوطنون يعتدون على المواطنين وسط الخليل
منذ 11 ساعة

أمن السلطة يسلم 5 صهاينة دخلوا بيت لحم ونابلس
منذ 14 ساعة

محاضرة حول القدس والأقصى بالكويت

مقالات

الشرط الأول لنجاح المصالحة الفلسطينية

الشرط الأول لنجاح المصالحة الفلسطينية

د. فايز ابو شمالة
يا بتصيب يا بتخيب

يا بتصيب يا بتخيب

وسام عفيفة
مواقف على طاولة القاهرة

مواقف على طاولة القاهرة

مصطفى الصواف
​صفقة القرن تصفية نهائية

​صفقة القرن تصفية نهائية

خالد معالي