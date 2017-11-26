اعتقالات بحملة مداهمات ليلية في الضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر الأحد، حملة اعتقالات ومداهمات في أنحاء متفرقة من الضفة المحتلة.

ففي مدينة قلقيلة شمالا، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون شرق المدينة وداهمت منازل ونكلت بأصحابها.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل البلدة بحواجز عسكرية، وداهمت منازل المواطنين بالبلدة ونكلت بأصحابها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجرا بلدة الخضر جنوبي بيت لحم جنوب الضفة المحتلة واعتقلت 3 مواطنين وفتشت منازل ذويهم.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين محمد ابراهيم دعدوع (25عاما)، ومحمود (19عاما)، بالإضافة إلى الفتى محمد خضر أبو عموص (17عاما)، بعد دهم منزلي ذويهم وتفتيشهما.

وداهمت قوة عسكرية صهيونية شارع عمان وسط مدينة نابلس، واقتحمت منازل واعتدت على ساكنيها. كذلك اقتحم الاحتلال بلدة تل غربي نابلس وداهمت منزل المواطن بلال اشتيه وفتشته دون اي اعتقالات.

واقتحمت قوات الاحتلال محيط "قبر يوسف" في منطقة بلاطة البلد بنابلس، حيث شوهدت قوات الاحتلال وعمال يقومون بإنزال معدات ومواد بناء لاستخدامها في ترميم القبر، الأمر الذى أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.

وأيضا توغلت قوات الاحتلال في منطقة وادي أبو كتيلة في مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة، وانتشرت آليات الاحتلال على مفارق الطرق في المنطقة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أسامة مفارجة على حاجز عسكري قرب بلدة بيت عور قضاء رام الله.