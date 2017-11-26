جيش الاحتلال يجري تدريبات جديدة جنوب فلسطين المحتلة

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

يبدأ الجيش الصهيوني، اليوم الأحد، تدريبات عسكرية في جنوب فلسطين المحتلة تستمر عدة أيام.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية نقلا عن الجيش الصهيوني، فإن حركة نشطة للمروحيات سوف تلاحظ في إطار هذه التدريبات العسكرية على وجه الخصوص، بالإضافة الى حركة تنقل لقوات الجيش والأمن.

يشار إلى أن مصادر الجيش الصهيوني للإعلام العبري كانت أعلنت عن تنفيذ سلسلة تدريبات أخرى، في غضون الأسبوع المنصرم، في كل من منطقتي غور الأردن ومرتفعات الجولان السورية المحتلة.

في منطقة غور الأردن استمرت حتى مساء الأحد، بحسب تقارير إعلامية عبرية، فيما تواصلت بمنطقة الجولان على مدى عدة أيام.

وأجرى جيش الاحتلال مناورات، قبل أسبوعين، بمنطقة ما يسمى "غلاف قطاع غزة".