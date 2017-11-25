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محاضرة حول القدس والأقصى بالكويت

السبت 25 نوفمبر 2017 07:37 م بتوقيت القدس المحتلة

محاضرة حول القدس والأقصى بالكويت

نظمت جمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت يوم الجمعة محاضرة حول المسجد الأقصى، وذلك عبر جولة بكاميرا بتقنية فائقة وضوح الصورة.

 وهدفت المحاضرة التي نظمت ضمن فعاليات أسبوع الأقصى إلى تعريف المشاركين على ثالث أقدس البقاع في الإسلام (المسجد الأقصى) بتفاصيل لم تشاهد من قبل.

ومن خلال المحاضرة التي ألقاها المهندس نور الدين خضر تم عرض مشاهد من داخل قبة الصخرة والمسجد القبلي وأبواب المسجد، بالإضافة إلى المعالم الدينية الأخرى داخل باحات المسجد المبارك الذي تبلغ مساحته 14 هكتارا.

وكان من بين الحضور رئيس قسم التعاون الإسلامي في جمعية الإصلاح الاجتماعي الشيخ عبد الله العتيقي، بالإضافة إلى جمهور واسع من مختلف الجاليات المقيمة في الكويت.

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