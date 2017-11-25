أجهزة السلطة تستدعي مواطنَيْن وتواصل اعتقال آخرين

تواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها بحق المواطنين على خلفية انتماءاتهم السياسية، إذ استدعت لمقابلتها مواطنَين اثنين بينهما أسير محرر، فيما تواصل اعتقال آخرين دون سند قانوني.

ففي رام الله استدعى جهاز الوقائي المهندس نجيب مفارجة للمقابلة في مقراته غدا الأحد، وهو أسير محرر ومعتقل سياسي سابق لدى أجهزة السلطة.

وفي سلفيت استدعت المخابرات العامة الشيخ محمد مصطفى مرعي من بلدة قراوة بني حسان للمقابلة صباح اليوم.

بدورها اعتقلت المخابرات في نابلس الأسير المحرر الطالب في جامعة النجاح عماد الدين بشارات بعد استدعائه للمقابلة يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد أسبوعين من الإفراج عنه من سجون الاحتلال.

وفي السياق مددت مخابرات السلطة في أريحا اعتقال الطالب في جامعة القدس إدريس حسن 15 يوما للمرة الثانية خلال اعتقاله.

كما يواصل وقائي قلقيلية اعتقال الشيخ لؤي فريج لليوم الـ49 على التوالي، وفي طولكرم تستمر أجهزة السلطة في اعتقال الشاب صقر مناع لليوم الـ 50 تواليا.

إلى ذلك، تواصل مخابرات السلطة اعتقال الأسير المحرر شادي النمورة لليوم الـ185 في سجن أريحا المركزي، بالرغم من صدور أربعة قرارات بالإفراج عنه.