سبعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

قناة الأقصى

يدخل اليوم 25 من نوفمبر، سبعة أسرى من الضفة والقدس المحتلتيْن وقطاع غزة أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم ثلاثة محكومون بالمؤبد، وهم:

الأسير جهاد يوسف إسماعيل النجار (35 عامًا) من بلدة يطا قضاء مدينة الخليل محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 16 عامًا في السجون، بتهمة قتل المغتصب الصهيوني يائير شرق البلدة.

من مدينة طولكرم الأسير راسم فريد أحمد حسين (55 عامًا) محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 16 عامًا في السجون، وشارك في انتفاضة الأقصى قبل اعتقاله.

والأسير منصور صالح منصور شريم (38 عامًا) محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 15 عامًا في السجون، ويعتبر قائد كتائب شهداء الأقصى في المدينة قبل اعتقاله.

والأسير عزمي سهل النفاع (22 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 20 عامًا معتقل منذ عام 2015 وأمضى عامين في سجون الاحتلال، بتهمة محاولة دهس جنود الاحتلال على حاجز زعترة.

اعتقل نفاع بعد أن أطلق عليه جنود الاحتلال عدة رصاصات أصابته بتهتك في الفك العلوي لفمه وجراح في اليد على حاجز زعترة جنوب نابلس، وهو طالب في كلية الحقوق بجامعة النجاح الوطنية.

من مدينة القدس الأسير موسى أحمد خليل حمادة (46 عامًا) محكوم بالسجن سبعة أعوام ونصف ومعتقل منذ عام 2010، وأمضى سبعة أعوام في السجون.

والأسير حاتم محمد عطية قويدر (32 عامًا) من خانيونس جنوب القطاع المحكوم بالسجن 14 عامًا ونضف ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى تسعة أعوام في السجون.