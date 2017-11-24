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إرجاء فتح معبر رفح بسبب الظروف الأمنية في سيناء

الجمعة 24 نوفمبر 2017 08:41 م بتوقيت القدس المحتلة

إرجاء فتح معبر رفح بسبب الظروف الأمنية في سيناء

قناة الأقصى

أعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة، مساء اليوم الجمعة، أن السلطات المصرية أبلغتها بإرجاء فتح معبر رفح البري نتيجة للظروف الامنية التي تمر بها سيناء.

وأعربت السفارة عن خالص تعازيها لذوي الشهداء الأبرار وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى ودوام الامن والاستقرار في ربوع جمهورية مصر العربية.

وقتل 235 شخصًا وأصيب 109 آخرون اليوم في هجوم استهدف مسجدًا قرب مدينة العريش في شمال سيناء وقت صلاة الجمعة.

وذكرت مصادر مصرية متطابقة أن "مسلحين اقتحموا مسجد الروضة الكائن في قرية الروضة غرب العريش وفجروا عبوة ناسفة بمحيط المسجد أثناء أداء الصلاة، ثم أطلقوا النار على المصلين".

وكان من المقرر أن تفتح السلطات المصرية معبر رفح في الاتجاهين ثلاثة أيام بدءًا من غد السبت.

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