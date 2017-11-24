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الاحتلال يسلم إخطارات هدم في مسافر يطا

الجمعة 24 نوفمبر 2017 08:12 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يسلم إخطارات هدم في مسافر يطا

سلمت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، إخطارات تقضي بهدم عيادة صحية وغرفة سكنية في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال سلمت المواطن موسى إبراهيم محمد أبو يونس اخطارا يقضي بهدم العيادة الصحية المستأجرة منه في منطقة جنبا بمسافر يطا.

كما سلمت القوات نفسها المواطن محمود أحمد عيسى إخطار بهدم الغرفة السكنية التي تأويه.

وتزامن ذلك مع قيام المستوطنين بمنع المزارعين في منطقتي صارورة والخروبة من حراثة أراضيهم، والاعتداء على المواطنين بالحجارة، ما تسبب بإصابة المواطن فضل أحمد ربعي بجروح إثر إصابته بحجر في قدمه.

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