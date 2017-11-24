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حماس تدين إدراج الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على قائمة الإرهاب

الجمعة 24 نوفمبر 2017 06:16 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس تدين إدراج الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على قائمة الإرهاب

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إدراج الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والمجلس الإسلامي الأعلى وعلماء آخرين ضمن قائمة الإرهاب.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، إن هؤلاء العلماء هم بمثابة منارات للأمة وشامات على جبينها وصخرة في مواجهة كل مشاريع التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأكدت حماس على ضرورة أن تستعيد الأمة وحدتها وقوتها ووضع حد لخلافاتها وإلغاء كل هذه التصنيفات الجائرة بحق أهل العلم والعلماء.

وشددت الحركة على أهمية وحدة الأمة ودَور العلماء في غرس مفاهيم الأخلاق في نفوس الشعوب وحضها على التمسك بالمبادئ والقيم والأخلاق والتضحية من أجل الذود عن حياضها في مواجهة الأعداء وكل أشكال الاستعمار.

وأعربت عن بالغ أسفها لما اعترى الحالة العربية من ضعف ونزاعات وصراعات مزقت وحدتها وضيعت ثرواتها وجرأت عليها أعداءها.

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