الاحتلال يقمع مسيرة سلمية شرق الخليل

قمعت قوات الاحتلال اليوم الجمعة، الفعالية السلمية المطالبة بفتح الطريق الرئيسي المؤدي الى منطقة قلقس شرق الخليل.

وذكرت مصادر محلية، ان قوات الاحتلال التي عززت تواجدها في المكان، منعت المواطنين من الوصول الى موقع الفعالية وهددتهم بالضرب وإطلاق النار صوبهم، فيما رفع المشاركون من الأهالي ونشطاء ضد الاستيطان الشعارات واليافطات المنددة بسياسة الإغلاق التي تنتهجها حكومة الاحتلال وطالبوا بفتح البوابة.

يشار الى ان قوات الاحتلال تغلق طريق قلقس منذ 17 عاما، مما يزيد من معاناة المواطنين وسكان المنطقة عبر سلوكهم الطرق البديلة.