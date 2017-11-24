الخضري: الإسراع ببناء مطار غزة تمهيداً لتشغيله حق فلسطيني

قناة الأقصى - غزة

أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار اليوم الجمعة أن تشغيل المطار والميناء وفتح كافة المعابر، بما فيها الممر الأمن الذي يربط قطاع غزة بالضفة الغربية من محددات رفع الحصار الصهيوني .

وقال الخضري في تصريح صحفي في الذكرى الـ19 لتشغيل مطار غزة الدولي، وبعد تدميره من قبل الاحتلال الصهيوني، مطلوب رؤية فلسطينية واضحة خاصة في أجواء المصالحة، بالشروع في اعماره تمهيدا لتشغيله".

وشدد الخضري على الإسراع في بناء المطار تمهيداً لتشغيله حق فلسطيني لا تنازل عنه، رغم استهداف الاحتلال للمطار منذ العام ٢٠٠٠ وحتى الآن واستهدافه بشكل دائم حتى دمرته بشكل كامل".

وأكد أن فتح المطار سيساعد بشكل كبير في تخفيف معاناة العالقين من المرضى والطلاب وأصحاب الإقامات والتجار وأصحاب الأعمال، وسيفتح الباب مشرعا أمام عائلات غزة المتواجدة في الدول العربية والأجنبية وترغب في زيارة أَهلها، والتي لم تتم منذ سنوات بسبب الأوضاع الراهنة وإغلاق المعابر.

وأضاف الخضري " في حال فتح الممر الآمن سيتمكن أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية من استخدام المطار في تنقلاتهم وعودتهم".

وتابع يقول " سيتيح ذلك الفرصة أمام الوفود الخارجية الوصول للقطاع بسهولة ويسر، وسيجعل غزة أكثر تواصلاً مع العالم الخارجي اقتصاديا وتعليميا واجتماعيا".

وأشار إلى أن كل هذا سينعكس بشكل إيجابي على واقع القطاع، وسيؤثر بشكل مباشر على تحسين الأوضاع الاقتصادية، وتعيش غزة أوضاعاً إنسانية أفضل وأكثر استقراراً.

وشدد الخضري على أن رفع الحصار عبر تحقيق هذه المحددات "ليس استجداء أو حلم، بل هو حق فلسطيني بجب السعي لتنفيذه بأسرع وقت ممكن".

وأكد أن المطار لن يكون بديلا لمعبر رفح أو معبر بيت حانون/ إيرز، ولكن يجب أن يكون مكملاً للتخفيف عن المواطنين، وتسهيل الوصول لتلبية احتياجاتهم بسهوله ويسر".

وشدد الخضري على الحق الفلسطيني في إقامة الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس، باعتبار ذلك حق ثابت لا يتجزأ.