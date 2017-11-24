"الأقصى" تبث سلسلة حلقات خاصة حول المصالحة

قناة الأقصى - خاص

بثت قناة الأقصى الفضائية سلسلة حلقات خاصة من برنامج "هنا فلسطين" السياسي، حول حوارات المصالحة التي انتهت ببيان ختامي للفصائل في القاهرة قبل يومين.

وبدأت القناة في بث الحلقات بالتزامن مع بدء اجتماعات الفصائل في القاهرة يوم الثلاثاء الماضي، للبحث في الملفات الرئيسية للمصالحة التي وُقعت بين حركتي حماس وفتح برعاية مصرية في أكتوبر الماضي.

وشارك في الحلقات التي تُبث منذ مساء الثلاثاء، عددٌ من أصحاب الرأي والمحللين السياسيين، بمشاركة فاعلة من جمهور الشباب والشابات داخل استديو قناة الأقصى في غزة.

وتناقش الحلقات ملفات المصالحة المختلفة، بما فيها تسلم الحكومة لمهامها كاملة، دون رفع العقوبات ضد أهل غزة، إضافة إلى ماهية التمكين الذي تريده فتح بالقطاع، والملفات الوطنية الكبرى.

الحلقة الأولى:

الحلقة الثانية:

الحلقة الثالثة:

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