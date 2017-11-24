  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

بمشاركة أصحاب الرأي والنشطاء في "هنا فلسطين"

بالفيديو : "الأقصى" تبث سلسلة حلقات خاصة حول المصالحة

الجمعة 24 نوفمبر 2017 07:28 ص بتوقيت القدس المحتلة

"الأقصى" تبث سلسلة حلقات خاصة حول المصالحة

قناة الأقصى - خاص

بثت قناة الأقصى الفضائية سلسلة حلقات خاصة من برنامج "هنا فلسطين" السياسي، حول حوارات المصالحة التي انتهت ببيان ختامي للفصائل في القاهرة قبل يومين.

وبدأت القناة في بث الحلقات بالتزامن مع بدء اجتماعات الفصائل في القاهرة يوم الثلاثاء الماضي، للبحث في الملفات الرئيسية للمصالحة التي وُقعت بين حركتي حماس وفتح برعاية مصرية في أكتوبر الماضي.

وشارك في الحلقات التي تُبث منذ مساء الثلاثاء، عددٌ من أصحاب الرأي والمحللين السياسيين، بمشاركة فاعلة من جمهور الشباب والشابات داخل استديو قناة الأقصى في غزة.

وتناقش الحلقات ملفات المصالحة المختلفة، بما فيها تسلم الحكومة لمهامها كاملة، دون رفع العقوبات ضد أهل غزة، إضافة إلى ماهية التمكين الذي تريده فتح بالقطاع، والملفات الوطنية الكبرى.

الحلقة الأولى:

الحلقة الثانية:

الحلقة الثالثة:

ويمكنكم متابعة قناة الأقصى الفضائية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الروابط التالية:

فيسبوك: https://www.facebook.com/aqsatvchannel

تويتر: https://twitter.com/aqsatvchannel

انستغرام: https://www.instagram.com/aqsatvchannel/

يوتيوب: https://www.youtube.com/Aqsatvsat

تليغرام: https://www.youtube.com/Aqsatvsat

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
441

نتنياهو يشيد بـ "التعاون المثمر" بين الكيان ودول عربية

طيران صيني يسيّر رحلة بوقود "زيت الطعام"
thumb (5)

مشروع بالكنيست الصهيوني لفرض الرقابة على "فيسبوك"
23972518_378341585936293_614696894_n

الأقصى تحتفي بالذكرى الـ 11 لانطلاقها
قرية سوسيا جنوب الخليل

الاحتلال يصادق على هدم 20 مسكنا فلسطينيا في "سوسيا" بالخليل

الأخبار الرئيسية

منذ 5 ساعات

نتنياهو يشيد بـ "التعاون المثمر" بين الكيان ودول عربية
منذ 10 ساعات

مشروع بالكنيست الصهيوني لفرض الرقابة على "فيسبوك"
منذ 18 ساعة

الأقصى تحتفي بالذكرى الـ 11 لانطلاقها
منذ ساعة

إعلام الأسرى يحذر من تفاقم صحة أسير من القطاع
منذ 17 ساعة

فتح معبر رفح 3 أيام ابتداء من السبت
منذ 21 ساعة

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة

مقالات

يا بتصيب يا بتخيب

يا بتصيب يا بتخيب

وسام عفيفة
مواقف على طاولة القاهرة

مواقف على طاولة القاهرة

مصطفى الصواف
​صفقة القرن تصفية نهائية

​صفقة القرن تصفية نهائية

خالد معالي
قرون استشعار

قرون استشعار

وسام عفيفة