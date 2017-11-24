إعلام الأسرى يحذر من تفاقم صحة أسير من القطاع

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

حذر مكتب إعلام الأسرى من تفاقم الوضع النفسي والصحي للأسير عماد محمد أحمد السراج (38 عاماً) من سكان مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وبيّن إعلام الأسرى بأن الأسير السراج يتواجد حالياً في سجن نفحة، وقد أوضح أسرى السجن بأنه لا يزال غير قادر على النطق، فقد تدهور وضعه الصحي خلال فترة الإضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضته الحركة الأسيرة والذي استمر 41 يوماً على التوالي.

شهادة أسرى سجن نفحة ذكرت أن أطباء الاحتلال أهملوا في علاج الأسير السراج بشكل متعمد خلال إضرابه، وفي الوقت الحالي لا يتلقى أي علاج، وما يقدم له ليس أكثر من مهدئات.

وأكد أسرى نفحة بأنهم سيتخذون خطوات تصعيدية؛ للضغط على إدارة السجن للسماح بتحويل الأسير السراج للعلاج وتوفير طبيب مختص له.

تجدر الإشارة إلى أن الأسير السراج اعتقل خلال وجوده في الضفة الغربية بتاريخ 2004/6/21، وقد أصدرت محاكم الاحتلال بحقه حكماً يقضي بالسجن المؤبد، إضافة إلى 30عاماً أخرى.