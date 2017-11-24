الاحتلال يعتقل طفلا من القدس

قناة الأقصى - القدس المحتلة
اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الجمعة، طفلا من مدينة القدس المحتلة.
وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أجروا عملية تفتيش في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى تخللها اعتقال الطفل حسام زيتون( 13 سنة).
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الجمعة 24 نوفمبر 2017 06:45 ص بتوقيت القدس المحتلة
قناة الأقصى - القدس المحتلة
اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الجمعة، طفلا من مدينة القدس المحتلة.
وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أجروا عملية تفتيش في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى تخللها اعتقال الطفل حسام زيتون( 13 سنة).
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