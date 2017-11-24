نتنياهو يشيد بـ "التعاون المثمر" بين الكيان ودول عربية

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

أشاد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، الخميس، "بالتعاون المثمر" بين الكيان ودول عربية، في حين يبدو أن المخاوف من تنامي النفوذ الإيراني تدفع الخصوم السابقين إلى التقارب.

وقال نتنياهو في خطاب بمناسبة الذكرى 44 لوفاة الصهيوني ديفد بن غوريون -أحد مؤسسي الكيان- إن "تعاوننا المثمر مع دول عربية هو بشكل عام أمر سري، إلا أنني واثق من أن العلاقات معهم ستستمر في النضوج حيث سيسمح لنا ذلك بتوسيع دائرة السلام".

وأصر على أن السلام بين الكيان والدول العربية "سيحصل في النهاية، لأن هناك الكثير من الأمور التي تجري طوال الوقت خلف الواجهة".

وقبل أيام، كشف وزير الطاقة الصهيوني يوفال شتاينتس أن تل أبيب تقيم علاقات مع دول عربية إسلامية "معتدلة" -بما فيها السعودية- تساعد الكيان على كبح جماح إيران وما سماه التمدد الشيعي في المنطقة.

وقال شتاينتس -وهو عضو بالمجلس الوزاري المصغر- في حديث لإذاعة جيش الاحتلال إن الكيان لا يخجل من الكشف عن هذه العلاقات مع دول عربية وإسلامية، لكن الطرف الآخر هو الذي يخجل من ذلك، وإن الكيان يحترم رغبة هذه الدول في الإبقاء على العلاقات سرية.