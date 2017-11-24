إعادة فتح معبر ببيلا مع استمرار حصار مخيم اليرموك

أفادت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن النظام السوري أعاد فتح معبر ببيلا – سيدي مقداد بعد عشرة أيام من إغلاقه، على خلفية فتح قوات المعارضة السورية لمعبر العروبة الفاصل بين مخيم اليرموك وبلدة يلدا.

وأشار مراسل المجموعة أن النظام سمح بدخول الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية إلى بلدات جنوب دمشق.

وقالت مصادر خاصة لمجموعة العمل إن فتح المعبر جاء بعد اجتماع عقدته لجان المصالحة في جنوب دمشق مع النظام السوري تم الاتفاق خلاله على فتح الحاجز وإدخال المواد الغذائية إلى تلك المناطق.

ويعاني من تبقى من سكان مخيم اليرموك داخله أوضاعًا إنسانية غاية في القسوة نتيجة الحصار المفروض على المخيم، وإغلاق كافة المنافذ والطرق الواصلة إلى العاصمة السورية دمشق.