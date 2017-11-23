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مشروع بالكنيست الصهيوني لفرض الرقابة على "فيسبوك"

الخميس 23 نوفمبر 2017 09:44 م بتوقيت القدس المحتلة

مشروع بالكنيست الصهيوني لفرض الرقابة على "فيسبوك"

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

ذكرت القناة الثانية العبرية، أن وزير الأمن الداخلي الصهيوني، جلعاد أردان، ووزيرة العدل ايليت شاكيد، قدما مشروع قانون بالكنيست، لفرض الرقابة الأمنية على الفيسبوك في فلسطين المحتلة.

وقال التقرير الذي نشرته القناة، إن الهدف من القانون محاربة ما وصفته الإرهاب والتحريض عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ووفق القناة العبرية، “يسمح القانون للجهات الأمنية بحذف أي مضمون يحتوي على مواد تحريضية، ولا يسمح لصاحب المنشور بالدفاع عن نفسه أمام السلطات”.

في ذات السياق، قالت القناة إن “مضمون هذا القانون هو فرض الرقابة الأمنية على منشورات الفيس بوك، ومحاكمة من يقوم بمخالفة بنود القانون”.

المصدر : عكا للشؤون الصهيونية

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