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في الاتجاهين..

فتح معبر رفح 3 أيام ابتداء من السبت

الخميس 23 نوفمبر 2017 02:24 م بتوقيت القدس المحتلة

فتح معبر رفح 3 أيام ابتداء من السبت

أعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة، أن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري ثلاثة أيام بدء من السبت الموافق 25 نوفمبر حتى الاثنين 27 نوفمبر لسفر وعودة المواطنين في الاتجاهين.

وقالت السفارة إن الجانب المصري أبلغنا بفتح معبر رفح أيام السبت والأحد والاثنين الموافقة 27/26/25 من الشهر الجاري، في كلا الاتجاهين.

وستكون هذه ثاني مرة تفتح فيها مصر معبر رفح مع قطاع غزة منذ تسلم حكومة التوافق إدارة معابر القطاع في الأول من شهر نوفمبر الجاري بعد أن كانت فتحته السبت الماضي لثلاثة أيام.

واستضافت القاهرة خلال اليومين الماضين اجتماعات للفصائل الفلسطينية في مسعى لإتمام المصالحة الفلسطينية.

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