الاحتلال يهدم منزلين فلسطينيين في اللد

هدمت جرافات الاحتلال الصهيوني، الخميس، منزلين فلسطينيين في مدينة اللد، وسط الأراضي المحتلة عام 1948.

وقالت مصادر محلية إن قوات عسكرية كبيرة من جهاز الشرطة اقتحمت أحد أحياء المدينة وحاصرت منزلين تعود ملكيتهما لعائلة المواطن سليمان زبارقة، قبل أن تشرع جرافات تابعة للاحتلال بهدمهما بحجة عدم الترخيص.

وكانت تقارير عبرية قد تحدّثت عن مخطط صهيوني لإعادة مدينة اللد لصالح المستوطنين اليهود وتسهيل عملية استقطابهم إليها، بسبب مخاوف الاحتلال من الواقع الديمغرافي للمدينة والذي يشير إلى ارتفاع نسبة سكانها العرب تدريجيا.

وتبلغ نسبة الفلسطينيون في مدينة اللد 30 %، تتصاعد تدريجيا بشكل يقلق أصحاب القرار في الكيان الذي يحاول طمس المعالم الفلسطينية.