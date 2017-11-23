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الاحتلال يصادق على هدم 20 مسكنا فلسطينيا في "سوسيا" بالخليل

الخميس 23 نوفمبر 2017 02:12 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يصادق على هدم 20 مسكنا فلسطينيا في "سوسيا" بالخليل

تستعد سلطات الاحتلال لتنفيذ سلسلة عمليات هدم في قرية سوسيا الفلسطينية، جنوبي الخليل، بحجة "تنظيمها"، وفق ما كشفت عنه صحيفة "هآرتس" العبرية.

وقالت الصحيفة إن المحكمة الصهيونية العليا تنظر في "المصادقة على تنظيم أجزاء كبيرة من قرية سوسيا"، وذلك بهدم بعض مساكنها التي تفتقر للتراخيص القانونية، مشيرة إلى أن المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، يعتقد أنه لا يوجد مانع قانوني يعيق هذا الأمر.

وأفادت بأن الحكومة الصهيونية ستقوم بهدم 15 مسكنا فلسطينيا في القرية، ولن تنتظر بت المحكمة في ملفها، بدعوى إقامتها بعد تقديم الالتماس للمحكمة.

وكان ليبرمان قد صرّح في حديث للصحفيين، في آب الماضي، بأنه يتوقع هدم قرية سوسيا الفلسطينية خلال هذا العام.

ونوهت مصادر أمنية صهيونية إلى أن الضغط الذي مارسه بعض المسؤولين الأوروبيين على حكومة تل أبيب، في الأسابيع الأخيرة، منع تدمير القرية الفلسطينية.

و"سوسيا" هي قرية فلسطينية تقع شرقي مدينة يطا جنوبي محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة، ويعيش فيها قرابة 400 نسمة ويعتمدون على رعي المواشي واستصلاح عدة كروم من شجر الزيتون، وتقع ضمن سيطرة الاحتلال الأمنية.

أنشا الاحتلال عليها مستوطنة "سوسيا" عام 1983 وبلغ عدد سكانها 737 شخصًا في عام 2006 وفي عام 1986 طرد الجيش السّكان الفلسطينيين من بيوتهم بعد أن أعلنت الإدارة المدنية عن القرية الأصلية بأنها حديقة وطنية يقع في مركزها موقع أثري.

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