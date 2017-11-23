16 عاماً على اغتيال أبو الهنود

فجر السادس والعشرين من أغسطس من عام 2000م، تسللت قوة صهيونية خاصة من وحدة "دوفدوفان" تضم مئات الجنود مدعومة بالطائرات المروحية والقوات الخاصة صوب أحد المنازل في قرية عصيرة الشمالية قضاء نابلس.

كان الهدف اغتيال القائد القسامي محمود أبو الهنود بعدما اتهمه الاحتلال بالمسؤولية عن قتْل عشرات الصهاينة وإصابة المئات، إلا أن أبو الهنود كان متيقظاً لتقدم الوحدات الخاصة، فاشتبك معها من نقطة صفر وقتل ثلاثة من جنودها وأصاب آخرين وفقاً لاعتراف الاحتلال آنذاك.

إضافة إلى ذلك تمكن أبو الهنود من الانسحاب من المكان تحفّه رعاية الرحمن رغم إصابته بجراح، وتحول ليل القرية نهاراً بفعل القنابل الضوئية بحثاً عن أبو الهنود، ليتلخص فشل العملية فيما قاله عنها وزير خارجية الكيان شمعون بيرس في حينه، "إن عملية عصيرة عار على الكيان".

"أبو الهنود" الذي وصم الاحتلال بعار لا يزال يستذكره، طارده جيش الاحتلال متهماً إياه بقيادة كتائب القسام في الضفة الغربية المحتلة، والتدبير لعشرات العمليات، بينها خمس عمليات استشهادية أدت إلى قتْل عشرات الصهاينة وإصابة المئات.

ذات القرية التي حاصرها الاحتلال شمال مدينة نابلس، هي التي شهدت نشأة محمود أبو الهنود عام 1967، حيث درس في مدارس القرية وعُرف بالتفوق الذي دفعه إلى مواصلة تعليمه حتى حصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية.

ومع انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الأولى 1987م كان أبو الهنود أبرز المشاركين في فعالياتها، حتى أصيب بجراح خطيرة عام 1988م خلال إحدى المواجهات التي اندلعت مع جنود الاحتلال على مشارف القرية، وتم اعتقاله لاحقا لعدة أشهر في معتقل مجدو.

وبعد إطلاق سراحه أصبح أبو الهنود عضواً نشطا في حركة حماس في مدينة نابلس، إلى أن أبعدته قوات الاحتلال إلى جنوب لبنان في كانون أول عام 1992م برفقة 400 قيادي وناشط من حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

خلال مدة الإبعاد أُوكلت إليه مهمة إعادة تشكيل خلايا كتائب القسام في الضفة الغربية؛ ليلمس الاحتلال بصمات الهنود فور عودته، فارتفعت وتيرة الهجمات والعمليات ضد الجنود والمغتصبين الصهاينة، حتى بات على رأس قائمة المطلوبين لقوات الاحتلال.

إضافة إلى ذلك أُدرج أبو الهنود ضمن لائحة المطلوبين لأجهزة أمن السلطة، التي اعتقلته عام 1996م إلى جانب نشطاء حماس في حملة شنتها أجهزة الأمن الفلسطينية في ذلك الوقت، إلا أن أبو الهنود فر من السجن في شهر مايو من العام ذاته.

لمع نجم الهنود في سماء الجهاد، وغدت صحف الاحتلال تنشر تقارير خاصة عن أبو الهنود، فأشارت مجلة "جيروزلم بوست" في أحد أعدادها أن "على الكيان الصهيوني مهمة ملحة جداً وهي القبض على الهنود".

وشكلت محاولة اغتيال الهنود في قريته بنابلس عام 2000م، حلقة في سلسلة محاولات القضاء على أبو الهنود، فبعد أربعة أيام فقط مضت على فشل عملية الاغتيال الصهيونية الأولى أعلنت أجهزة السلطة الفلسطينية عن تمكنها من اعتقاله وتقديمه إلى محكمة أمن الدولة العليا الفلسطينية، التي حكمت بسجنه 12عاماً!

ولم تمضِ أشهر على سجنه، حتى كانت محاولة الاغتيال الثانية في 20-5-2001م، بعدما قصفت طائرات الـ "إف 16" ولأول مرة السجن المركزي لمدينة نابلس بالضفة المحتلة، حيث تحتجز السلطة الفلسطينية القائد أبو الهنود.

معية الله وحدها حفظت أبو الهنود ليخرج من بين الأنقاض يحمل مصحفه بيده، الذي عاد مُطارِداً لجيش الاحتلال لا مُطَارَداً منه.

لم تكن المحاولتان الإسرائيليتان الفاشلتان لتثني الاحتلال عن الجد في طلب اغتيال القائد محمود أبو الهنود، فكان على موعد مع الشهادة يوم الجمعة 23/11/2001، برفقة المجاهدَين أيمن حشايكة وشقيقه مأمون حشايكة، حيث أقدمت طائرات صهيونية من نوع أباتشي على استهداف سيارته بخمسة صواريخ أحالت السيارة إلى كومة نار مشتعلة.

وفور عملية الاغتيال خرج رئيس حكومة الاحتلال في وقته، أرئيل شارون، متغنياً باغتيال أبو الهنود، ليقول إن "اغتيال أبو الهنود يعد أكبر انتصار للكيان".

التغني بالانتصار هذا تلاشى أمام سيف الواقع، فحماس –التي نعت أبو الهنود مشددة على أن الصهاينة سيندمون على ساعة اغتيالهم - خرّجت إلى جانب فصائل العمل المقاوم بالضفة عشرات القادة المقاومين الذين نهجوا نهج الهنود وإخوانه.

رحل الهنود في مثل هذا اليوم، وتم تشييعه في جنازة مهيبة شارك فيها نحو 50 ألف فلسطيني، وعيونهم ترقب هنوداً جديداً في كل قرية ومدينة ومحافظة من محافظات الضفة المحتلة.