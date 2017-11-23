الأقصى تحتفي بالذكرى الـ 11 لانطلاقها

قناة الأقصى - غزة

احتفلت قناة الأقصى الفضائية الخميس بالذكرى الـ 11 لتأسيسها في حفل أقيم في المقر الرئيسي للقناة بمدينة غزة، وحضره نائب رئيس مجلس إدارة القناة إسماعيل رضوان، ومدير عام شبكة الأقصى وسام عفيفة، ومدير عام القناة محمد ثريا.

وقال رضوان في كلمته إن قناة الأقصى طيلة سنواتها الـ 11 لم تتغير ولم تتبدل، فظلت ثابته على الرغم من المتغيرات الكبيرة في المنطقة والحروب الصهيونية التي شنت ضد قطاع غزة، لافتا إلى أن إيمان طواقم القناة بعدالة قضيتنا جعلهم يتابعون المستجدات حتى في أحلك الظروف.

وشدد على أن مسيرة الأقصى ستستمر وستسير بثبات، وأن القناة ستظل الشاشة الأولى للمشاهد الفلسطيني، ونافذة العالم على فلسطين ونافذة فلسطين على العالم.

بدوره، شدد عفيفة على أن قناة الأقصى لن تتوقف عن جهودها في خدمة القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن الضغوط والتضييق الذي يمارس ضد القناة لن يثنيها عن جهودها.

وثمن عفيفة التضحيات التي بذلتها طواقم قناة الأقصى من أجل إيصال الحقيقة إلى المشاهد، لافتا إلى أن هذه التضحيات أوصلت القناة إلى مراحل متقدمة.

ومع إشعال شمعة لعام جديد، تؤكد قناة الأقصى أنها ستبقى عنوانا للتميز؛ فعين على الوطن ونقل هموم المواطن وعين إلى هناك حيث مقرها الرئيس في القدس والمضي في رسالة تحرير فلسطين لتكون صوت وصورة إلى جانب المسجد الأقصى المبارك وحينها سيكتمل المشهد.

الجدير ذكره في هذا السياق أن قناة الأقصى تعرضت لسلسلة لا تنتهي من الاستهداف، تنوعت بين قصف مقراتها، وإغلاق مكاتبها، واعتقال للعاملين بها والحكم عليهم بالسجن، وحجب بثها من على الأقمار الصناعية، والتحريض عليها. ومن أبرز هذه القرارات:

1-الكونجرس الأمريكي اعتبر قناة الأقصى منظمة إرهابية عام 2008.

2-وزارة الخزانة الأمريكية قررت عام 2010 تجميد أرصدة القناة في الخارج -وكأنها تملك شيئا هناك.

3 -مجلس وزراء الإعلام العرب قرر إزالة القناة عن القمر النايل سات.

4- حكومة فياض قررت عام 2007 م اعتبار العمل مع الأقصى تهمة توجب المساءلة.

5- الجيش الصهيوني قرر عام 2014 منع عمل قناة الأقصى في الضفة والقدس.

6- جهاز المخابرات التابع للسلطة قرر عام 2015 منع البث المباشر للقناة في الضفة.

7-استهداف مقرات القناة بالصواريخ وتدميرها أكثر من مرة،

8-استشهاد 4 من صحفيي القناة وإصابة آخرين، إضافة للمطاردة واعتقال مراسليها ومصوريها في الضفة على يد الاحتلال وأجهزة السلطة.

9- تعرضت القناة في ديسمبر 2015 إلى هجمة إلكترونية، بدأت بالهجوم على موقعها الإلكتروني وإيقافه كليا عن العمل، ثم انتقلت لصفحات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي وإزالتها كاملا عن الفضاء الإلكتروني.

10- الاحتلال ينشئ خلال انتفاضة القدس غرفة تحكم إلكترونية خاصة بهدف التشويش على بث القناة بمناطق الضفة المحتلة.

11- وقف بث القناة على أكثر من قمر صناعي، ومنها ما قيام القمر الفرنسي "يوتل سات" في مارس 2016 بوقف بث القناة بعدما طلب نتنياهو من الرئيس الفرنسي ذلك.