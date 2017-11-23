  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة

الخميس 23 نوفمبر 2017 10:41 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الخميس، سبعة مواطنين فلسطينيين من مختلف أنحاء الضفة المحتلة، عقب دهم وتفتيش منازل عائلاتهم.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من الخليل جنوب الضفة المحتلة، وآخر من قباطية قضاء جنين شمال الضفة، وأسير محرر من مخيم الجلزون شمالي رام الله وسط الضفة، وشاب من بلدة عزون شرقي قلقيلية شمال الضفة.

وشنّت قوات الاحتلال حملة تفتيش طالت العشرات من منازل الفلسطينيين في بلدة عزون شرقي قلقيلية، إلى جانب توزيع منشورات على الفلسطينيين تُحذرهم من الانخراط في أعمال المقاومة.

إلى ذلك، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين في بلدة قباطية قرب جنين ومخيم الجلزون شمالي رام الله، عقب اقتحامهما فجر اليوم.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
15a16918736f3a_KPJLMGONFQEIH

الاحتلال يهدم منزلين فلسطينيين في اللد
قرية سوسيا جنوب الخليل

الاحتلال يصادق على هدم 20 مسكنا فلسطينيا في "سوسيا" بالخليل
التقاط

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من جنين
23722642_1530768870292516_6926382272011746732_n

الاحتلال يفرج عن طفل مقدسي بكفالة
أم هيثم البطاط

الاحتلال يحكم والدة أسير بالسجن وغرامة مالية

الأخبار الرئيسية

منذ 6 ساعات

الأقصى تحتفي بالذكرى الـ 11 لانطلاقها
منذ 5 ساعات

فتح معبر رفح 3 أيام ابتداء من السبت
منذ 5 ساعات

الاحتلال يهدم منزلين فلسطينيين في اللد
منذ 9 ساعات

مساعٍ صهيونية لبناء 1048 وحدة استيطانية بالضفة
منذ 6 ساعات

16 عاماً على اغتيال أبو الهنود
منذ 5 ساعات

الاحتلال يصادق على هدم 20 مسكنا فلسطينيا في "سوسيا" بالخليل

مقالات

مواقف على طاولة القاهرة

مواقف على طاولة القاهرة

مصطفى الصواف
​صفقة القرن تصفية نهائية

​صفقة القرن تصفية نهائية

خالد معالي
قرون استشعار

قرون استشعار

وسام عفيفة
سلاح المقاومة سلاح الشعب وهو السلاح الشرعي

سلاح المقاومة سلاح الشعب وهو السلاح الشرعي

مصطفى الصواف