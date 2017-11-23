الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الخميس، سبعة مواطنين فلسطينيين من مختلف أنحاء الضفة المحتلة، عقب دهم وتفتيش منازل عائلاتهم.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من الخليل جنوب الضفة المحتلة، وآخر من قباطية قضاء جنين شمال الضفة، وأسير محرر من مخيم الجلزون شمالي رام الله وسط الضفة، وشاب من بلدة عزون شرقي قلقيلية شمال الضفة.

وشنّت قوات الاحتلال حملة تفتيش طالت العشرات من منازل الفلسطينيين في بلدة عزون شرقي قلقيلية، إلى جانب توزيع منشورات على الفلسطينيين تُحذرهم من الانخراط في أعمال المقاومة.

إلى ذلك، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين في بلدة قباطية قرب جنين ومخيم الجلزون شمالي رام الله، عقب اقتحامهما فجر اليوم.