الاحتلال يفرج عن طفل مقدسي بكفالة

قناة الأقصى - القدس المحتلة

أفرجت شرطة الاحتلال بمدينة القدس المحتلة، مساء الأربعاء، عن الطفل خالد سامر إدكيدك (10 أعوام) من سكان حي بئر أيوب في سلوان، بعد توقيع والده على كفالة مالية قيمتها 5 آلاف شيكل.

وأفاد والده أن شرطة الاحتلال أطلقت سراح خالد بعد مرور 4 ساعات على التحقيق معه، ونفيه تهمة إلقاء الحجارة.

وأوضح أن عناصر الوحدات الخاصة الصهيونية هجمت على طفله خالد بينما كان يركب دراجته الهوائية في محطة الوقود التابعة له، بحجة أنه رشقهم بالحجارة، واعتدوا عليه بالضرب خلال اعتقاله.

وأضاف أنه لدى محاولته الدفاع عن خالد خلال الاعتداء عليه بالضرب، قامت القوات الصهيونية بالاعتداء عليه، ما تسبب بإصابته برضوض في يده اليمنى.

وأشار إلى أن الشاب رماح عودة ما زال قيد التحقيق في مركز شرطة صلاح الدين بالقدس، ولا يعرف مصيره.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت مساء الأربعاء الطفل خالد إدكيدك والشاب رماح عبد الهادي عودة (25 عاما)، خلال مواجهات اندلعت في حي بئر أيوب في سلوان.

وذكر شهود عيان أن القوات الصهيونية اعتقلت الشاب رماح بينما كان يقف أمام محله التجاري في بئر أيوب، دون سبب.

وأضافوا أن القوات الصهيوينة أطلقت خلال المواجهات قنابل صوت بكثافة نحو البيوت السكنية.