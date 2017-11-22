فلسطين تحصل على المركز الأول بمسابقة حفظ القرآن في دبي

قناة الأقصى

حصلت الطالبة هديل خالد جبارة اليوم الأربعاء على المركز الأول في حفظ القرآن غيباً في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم في دبي.

وأعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، حصول هديل خالد جبارة على المركز الأول في حفظ القرآن غيباً في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم في دبي والتي شارك بها 76 متسابقة من مختلف دول العالم.

و وجه ادعيس شكره للقائمين على الادارة العامة لتحفيظ القرآن في الوزارة وعلى رأسهم الشيخ عاطف يوسف صالح الوكيل المساعد الذين يبذلون كل جهد في رعاية دور القرآن الكريم وديوان الحفاظ.