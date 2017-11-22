ندوة حوارية بالكويت حول "وعد بلفور أكبر جريمة تُرتكب في التاريخ"

قناة الأقصى

نظمت جمعية الإصلاح الاجتماعي بالتعاون مع ملتقى القدس الثقافي في الكويت مساء أمس الثلاثاء ندوة حوارية ضمن فعاليات ملتقى الأقصى السنوي الـ14 تزامناً مع ذكرى مئوية وعد بلفور المشؤوم.

الندوة التي أقيمت على مسرح جمعية الإصلاح في منطقة الروضة وأدارها عضو هيئة علماء فلسطين في الخارج د. ابراهيم المهنا، ناقشت3 محاور أساسية، المحور التاريخي والمحور السياسي والقانوني والمحور الديني والتعبوي، بحضور جمع من الباحثين والأكاديميين والعلماء والدعاة والوجهاء.

وأكد المشاركون على ان بريطانيا أعطت ما لا تملك (أرض فلسطين) لمن لا يستحق (للصهاينة)، وأن الحركة الصهيونية حركة عنصرية استيطانية استعمارية احتلت أرض فلسطين من سكانها الأصليين والصفقة معها خاسرة، وأنه المقاومة وسلاحها حق مشروع لا مساومة عليه، والتركيز على الخطاب الديني التأصيلي.

مفترق طرق

وفي كلمة لنائب رئيس مجلس ادارة جمعية الاصلاح السيد يوسف علي عبدالرحيم قال: الملتقى يأتي والقضية الفلسطينية ومقدساتنا في فلسطينين اصبحت على مفترق طرق مع وجود احداث متسارعة تأتي تزامنا مع ذكرى مئوية وعد بلفور الذي اعطى ما لا يملك لمن لا يستحق ومثل التزام غربي بتمكين الصهاينة من احتلال القدس وارض فلسطين.

وأكد عبدالرحيم أن ملتقى الاقصى خطوة مباركة من خطوات وجهود تقوم بها جمعية الاصلاح لنصرة المسجد وتعريف المجتمع بقضيته وتاكيد وجوب نصرته على كل مسلم.

وأشار إلى ان جمعية الإصلاح أدانت في العديد من بياناتها الاعتداءات المتكررة على المسجد من قبل الصهاينة ودعت كل المنظمات الاسلامية والعربية والعالمية لمواجهة هذه الاعتداءات الهمجية في ظل الصمت والتواطؤ الدولي، واكدت الجمعية ان التداعي لاتخاذ موقف حازم واجراءات صارمة لحماية المسجد الأقصى المبارك وتثبيت اهله المرابطين اصبح امرا لازما.

وعود متناقضة

في المحور التاريخي قال الباحث الفلسطيني رئيس هيئة أرض فلسطين د. سلمان أبو ستة: مر 100 عام على اطول حرب في التاريخ، 100 عام مرت على شعب فلسطين يحارب كل القوى الاستعمارية مجتمعة وتعمل معاً، ولا يزال الشعب صامد وقادر على المقاومة، وأضاف: لقد زاد عدد الفلسطينيين منذ 1917 من 700 الف شخص الى 13 مليون فلسطيني نصفهم يعيشون على ارض فلسطين والنصف الاخر على حدودها.

وحول الوعود المتناقضة لبريطانيا قال أبو ستة: لا يمكن ان تأمن للاستعمار ولأعداء الامة مهما وعدوا.

وأوضح أبو ستة أنه مهما كانت اسباب التحالف والتقرب مع الاعداء فانها فاشلة تاريخيا واسلاميا ووطنيا.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د. شفيق الغبرا: إن وعد بلفور مشروع صهيوني اشتغل عليه عدة شهور وكتب عدة مرات ولم يأتي بشكل عفوي ومرتبط بسايكس بيكو ورفع الى مجلس الوزارء البريطاني اواخر اكتوبر 1917 وكانت هناك مذكرة احتجاج من احد اللوردات وتحدث عن خطر الوعد على اصحاب الارض الاصليين، ولم يهتم مجلس الوزراء حينها بهذه المذكرة.

وأوضح الغبرا بأن عدة عوامل ساهمت في وعد بلفور وتعكس العبث الاستعماري الذي دفع المنطقة والشعوب ثمناً باهظاً.

الموقف الدولي والعربي

وفي المحور السياسي والقانوني، وحول الموقف الاوروبي والامريكي من اعلان وعد بلفور، قال ابو ستة: الموقف الدولي معروف وهو دعم الكيان الصهيوني اما الدول العربية فلم تستطع فعل شيء لفلسطين.

وحول الحملة التي اطلقها نشطاء فلسطينيون بالطلب من بريطانيا الاعتذار ما اذا كانت فشلت، بين أبو ستة أن 3 ارباع الشعب البريطاني يؤيدون حقوق الشعب الفلسطيني، موضحا أن هناك فريقين، فريق التيار الشعبي وهو مؤيد للحقوق الفلسطينية والفريق الرسمي الذي وصفه بـ "الصهيونية حتى النخاع".

وقال: لا تزال الفجوة قائمة بين التيار الشعبي والحكومي في أوروبا، ولكي نسارع في التغير علينا ان نشعر بريطانيا لا مجال للتعاون والتعامل معهم.

لا مساومة على المقاومة

وحول ما بعد اتفاقية أوسلو وإلى أين تسير المنطقة؟، أوضح الغبرا بأن اوسلو انتهى، مبيناً بأن هناك حقائق سياسية على الأرض اليوم، هي أنه في غزة هناك سلطة حماس وجيش المقاومة القسام وهو جيش وطني للشعب مر بتجربة جعلته يمثل حالة مهمة بالقوة المسلحة وهناك خطورة على سلاحه، وبعيدا عن المصالحة الفلسطينية هنا وهناك والاحداث المتسارعة الا انه لا مساومة على المقاومة وسلاحها وذلك لقيمتها النضالية.

أما في الضفة قال الغبرا: هناك سلطة فلسطينية على جزء صغير من الارض وهي تعيش في مأزق كبير، 60 % من الضفة تحت الاحتلال المباشر وهي محاطة بجدار كما ان غزة محاطة بجدار بنفس الوقت القدس معزلة عن مناطق السلطة، وأشار إلى ان 6 ملايين مواطن عربي فلسطيني مسلم ومسيحي يعيشون الآن على الأرض التاريخية.

وأوضح الغبرا بأن الحركة الصهيونية استبدت وقمعت وقتلت وشردت الملايين من الشعب الفلسطيني، ولكن المجتمع الفلسطيني لديه روح المقاومة التي تتجلى بالبقاء على الارض والمحافظة على المقدسات.