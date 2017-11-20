الهند تلغي صفقة صواريخ صهيونية بنصف مليار دولار

قناة الأقصى

قالت صحف صهيونية، إن الهند قررت إلغاء صفقة لشراء صواريخ صهيونية موجهة، مضادة للدبابات، تبلغ قيمتها نصف مليار دولار.

ونقلت صحيفة هآرتس العبرية، عن صحيفة "إنديان اكسبرس" الهندية، قولها، إن وزارة الدفاع الهندية قررت إلغاء صفقة لشراء صواريخ موجهة مضادة للدبابات من الكيان، بقيمة نصف مليار دولار.

وأشارت الصحيفة الهندية إلى أن قرار إلغاء هذه الصفقة، استند إلى اعتبار أن شراء صواريخ موجهة ضد الدبابات من جهة أجنبية، سينعكس سلبا على برنامج هندي لتطوير أسلحة مشابهة.

وأشارت "هآرتس" إلى أن هذه الصفقة أُبرمت في مايو/أيار 2016.

وقالت:" كان من المفترض أن يتم الإنتاج في (ولاية) حيدر أباد، في مصنع مشترك من رافائيل وشركة محلية هندية، وكان من المتوقع أن يبدأ انتاج المشروع المشترك العام المقبل 2018".

وتابعت:" كان من المتوقع أن تشتري الهند 8000 صاروخ مضاد للدبابات من هذا المشروع."