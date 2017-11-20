  1. الرئيسية
  2. أخبار اللاجئين
  3. عرض الخبر

استهداف أحياء مخيم درعا بقذائف الهاون

الإثنين 20 نوفمبر 2017 07:25 م بتوقيت القدس المحتلة

استهداف أحياء مخيم درعا بقذائف الهاون

قناة الأقصى

استهدفت قوات الجيش السوري مساء الأحد أحياء مخيّم درعا للاجئين الفلسطينيين جنوب سورية بعدد من قذائف الهاون، مما خلف خراباً في منازل الأهالي

وقالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إن من تبقى من اللاجئين يعيشون داخله أوضاعا إنسانية غاية في الخطورة تتجلى بالجانبين الصحي والمعيشي، ولا يتوافر في المخيم أي مشفى أو مركز طبي، بالإضافة إلى نقص حاد بالأدوية والمواد والمعدات الطبية اللازمة للإسعافات الأولية، وانقطاع التيار الكهربائي، وفقدان العديد من أصناف المواد الغذائية، وارتفاع أسعار المواد الأخرى بشكل كبير.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

الاحتلال يعتقل طفلين شقيقين من مخيم شعفاط
86032a3a1c2b92bbfd5be68ccaff33a2

حماس تنظم مظاهرة في مخيم جباليا تنديداً بمئوية بلفور
22815219_1794182817325278_8397338471658538059_n

هنية يُحمّل الاحتلال مسؤولية استهداف أبو نعيم ويدعو لتسريع المصالحة

بدران: استهداف اللواء أبو نعيم عمل جبان لا يخدم إلا الاحتلال

 168 فلسطينياً من مخيم اليرموك فقدوا منذ بداية الحرب في سورية

الأخبار الرئيسية

منذ 6 ساعات

الأقصى تحتفي بالذكرى الـ 11 لانطلاقها
منذ 5 ساعات

فتح معبر رفح 3 أيام ابتداء من السبت
منذ 9 ساعات

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة
منذ 5 ساعات

الاحتلال يهدم منزلين فلسطينيين في اللد
منذ 9 ساعات

مساعٍ صهيونية لبناء 1048 وحدة استيطانية بالضفة
منذ 6 ساعات

16 عاماً على اغتيال أبو الهنود

مقالات

مواقف على طاولة القاهرة

مواقف على طاولة القاهرة

مصطفى الصواف
​صفقة القرن تصفية نهائية

​صفقة القرن تصفية نهائية

خالد معالي
قرون استشعار

قرون استشعار

وسام عفيفة
سلاح المقاومة سلاح الشعب وهو السلاح الشرعي

سلاح المقاومة سلاح الشعب وهو السلاح الشرعي

مصطفى الصواف