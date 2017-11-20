استهداف أحياء مخيم درعا بقذائف الهاون

قناة الأقصى

استهدفت قوات الجيش السوري مساء الأحد أحياء مخيّم درعا للاجئين الفلسطينيين جنوب سورية بعدد من قذائف الهاون، مما خلف خراباً في منازل الأهالي

وقالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إن من تبقى من اللاجئين يعيشون داخله أوضاعا إنسانية غاية في الخطورة تتجلى بالجانبين الصحي والمعيشي، ولا يتوافر في المخيم أي مشفى أو مركز طبي، بالإضافة إلى نقص حاد بالأدوية والمواد والمعدات الطبية اللازمة للإسعافات الأولية، وانقطاع التيار الكهربائي، وفقدان العديد من أصناف المواد الغذائية، وارتفاع أسعار المواد الأخرى بشكل كبير.