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حول مطالبة قطر بالتخلّي عن حماس من أجل إتمام المصالحة

حماس: تصريحات وزير الخارجية السعودي منافية للحقيقة والواقع

الإثنين 20 نوفمبر 2017 06:32 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس: تصريحات وزير الخارجية السعودي منافية للحقيقة والواقع

قناة الأقصى - غزة

استهجنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تصريحات وزير الخارجية السعودي، حول مطالبة قطر بالتخلّي عن حماس من أجل إتمام المصالحة.

وقالت حماس في بيان صحفي، الإثنين، إن تلك التصريحات منافية للحقيقة والواقع، فدولة قطر كانت دوماً داعماً أساسياً للمصالحة الفلسطينية، وجهودها مقدّرة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

ودعت الحركة الدول العربية إلى دعم ومساندة نضال الشعب الفلسطيني المشروع ضد الاحتلال الغاصب، وتعزيز صموده على أرضه، وخاصة في ظل الاخطار التي تحدق بقضيتنا ومقدساتنا وفِي القلب منها القدس المباركة.

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