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استغربت خلوّ بيان وزراء الخارجية العرب من الإشارة لإرهاب الاحتلال

حماس ترفض وصف "حزب الله" وحركات المقاومة بالإرهاب

الإثنين 20 نوفمبر 2017 06:01 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس ترفض وصف "حزب الله" وحركات المقاومة بالإرهاب

قناة الأقصى - غزة

رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وصف حزب الله اللبناني وحركات المقاومة بالإرهاب، مؤكدة أنّ الذي يجب أن يدان هو إرهاب الاحتلال الصهيوني وما تقوم به حكومة الكيان ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وقالت حماس في بيان لها الإثنين، تعقيباً على ما ورد في البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ، "فوجئنا في حركة حماس، بأنَّ البيان خلا من الإشارة إلى الإرهاب الصهيوني الذي يتعرّض له يومياً الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

وأضافت الحركة أن واجب الوقت اليوم هو أن تتوحدّ كلّ جهود ومقدرات الأمَّة العربية والإسلامي في مواجهة الاحتلال الصهيوني، ومساعدة الشعب الفلسطيني في انتزاع حقوقه وتحرير أرضه.

واعتبرت حماس أنَّ أيَّ توجّه وتصعيد في المنطقة خارج هذا الإطار يعدّ حرفاً لبوصلة الصراع مع العدو، واستنزاف للأمة وتعمّيقا للشرخ فيها، ولن يستفيد من ذلك إلاّ أعداء الأمَّة.

ودعت الدول العربية إلى دعم ومساندة نضال الشعب الفلسطيني المشروع ضد الاحتلال الغاصب، وتعزيز صموده على أرضه، كما تدعو إلى ضرورة حلّ الخلافات في المنطقة العربية بالتفاهم والحوار وبناء التفاهمات.

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