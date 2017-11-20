أجهزة السلطة تعتقل شابًا وتستدعي آخر على خلفية سياسية

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت أجهزة السلطة في الضفة الغربية شابا واستدعت آخر، فيما تواصل اعتقال آخرين على خلفية انتمائهم السياسي ودون سند قانوني.

ففي مدينة نابلس اعتقل جهاز الأمن الوقائي الشاب عثمان نصاصرة بعد استدعائه للمقابلة صباح أمس، فيما يواصل ذات الجهاز اعتقال الشيخ خضر السركجي لليوم الرابع على التوالي.

وفي طولكرم، استدعى جهاز الوقائي الشاب هيثم شحادة للمقابلة في مقراته صباح الإثنين، فيما يواصل اعتقال الأسير المحرر مراد فتاش في سلفيت لليوم الـ8 على التوالي.

وفي مدينة رام الله يواصل جهاز المخابرات اعتقال الطالب في جامعة القدس إدريس حسن لليوم الـ13 على التوالي.

وفي الخليل ما زال جهاز المخابرات يحتجز الأوراق الثبوتية والهاتف النقال للأسير المحرر والمعتقل السابق الشيخ عمر النطاح، وتُلزمه بمراجعة مقره كل يوم ثلاثاء، ليتم احتجازه طوال النهار دون إبداء إي أسباب.