منخفض جوي يبدأ الليلة حتى مساء الأربعاء

قناة الأقصى

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، خاصة في ساعات المساء والليل، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الثلاثاء، غائماً وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وتنبأت أن يكون الجو، الأربعاء، غائماً جزئياً إلى غائم وباردأ نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد المواطنين خاصة اليوم وغدا من تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض، واحتمال تشكل السيول والفيضانات في بعض الاودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات.