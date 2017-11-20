الاحتلال يعتقل 5 مقدسيين بينهم 3 أطفال ويوزع إخطارات بالهدم في كفر عقب

قناة الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الإثنين، خمسة مواطنين من القدس المحتلة، بينهم ثلاثة أطفال، ووزعت إخطارات بهدم 4 منازل بمنطقة كفر عقب شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين نادر مازن محيسن، وزكي سلطان عبيد، بعد ان داهمت منزليهما في بلدة العيسوية، وسط القدس المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية مخيم شعفاط وسط المدينة المقدسة، واعتقلت طفلاً من أمام منزله واقتادته الى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المنطقة، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين قرب الحاجز العسكري القريب من مدخل المخيم.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم بلدة حزما شمال شرق القدس وداهمت العديد من أحيائها ومنازل سكانها، دون التبليغ عن اعتقالات.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم، حي المطار القريب من الحاجز العسكري في قلنديا شمال القدس.

يذكر أن مواقع عبرية كشفت الأسبوع الماضي عن مخطط سري لهدم (6) أبراج سكنية في "كفر عقب" في القدس تقع خارج " الجدار الفاصل" والتي سيتخللها اخلاء مئات من سكان المنطقة من بيوتهم.

وكشفت القناة العبرية أن صاحب فكرة الهدم هو رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات حيث سيتم الهدم عن طريق تفجير الأبنية بمواد متفجرة ضخمة وسيتم تدمير مسجد موجود في المنطقة.