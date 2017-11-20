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الذكرى الخامسة لاستشهاد الزميلين محمود الكومي وحسام سلامة

الإثنين 20 نوفمبر 2017 09:49 ص بتوقيت القدس المحتلة

الذكرى الخامسة لاستشهاد الزميلين محمود الكومي وحسام سلامة

قناة الأقصى

يوافق اليوم الاثنين الـ20 من نوفمبر، الذكرى الخامسة لاستشهاد الزميلين الصحفيين محمود الكومي وحسام سلامة، إثر قصف صهيوني غادر على السيارة التي كانا يستقلانها بمدينة غزة، في اليوم السابع لمعركة حجارة السجيل.

واستشهد الزميلان الكومي وسلامة باستهداف طائرة صهيونية بصاروخ واحد على الأقل لسيارة مدنية كانت تحمل شارة الصحافة وتابعة لفضائية "الأقصى"، وكنت تسير في شارع النصر غرب مدينة.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” ودائرتها الإعلامية قد نعت الشهيدين الصحفيين محمود الكومي وحسام سلامة الذين قضيا نحبهما وارتقيا إلى بارئهما وهما يجاهدان جنباً إلى جنب مع كل الأبطال المجاهدين الذين يذودون عن الوطن ويكشفون جريمة الاحتلال ضد الأطفال والنساء والشيوخ والبيوت والشجر والحجر.

ومع ذكرى استشهاد الكومي وسلامة، تستذكر شبكة الأقصى الإعلامية قائمة طويلة لا تنتهي من الاعتداءات والانتهاكات التي تعرضت لها منذ انطلاقها عام 2006.

وتنوعت هذه الاعتداءات ما بين قصف المقرات وإغلاق المكاتب واستهداف العاملين والحجب عن الأقمار الصناعية والفضاء الإلكتروني.

الذكرى الخامسة لاستشهاد الزميلين محمود الكومي وحسام سلامة
الذكرى الخامسة لاستشهاد الزميلين محمود الكومي وحسام سلامة
الذكرى الخامسة لاستشهاد الزميلين محمود الكومي وحسام سلامة
الذكرى الخامسة لاستشهاد الزميلين محمود الكومي وحسام سلامة
الذكرى الخامسة لاستشهاد الزميلين محمود الكومي وحسام سلامة
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