الاحتلال اعتقل 4000 طفل منذ اندلاع انتفاضة القدس

قناة الأقصى

قالت وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن قوات الاحتلال اعتقلت 4034 طفلاً منذ اندلاع انتفاضة القدس بأكتوبر 2015.

وأضافت الوحدة أن نحو 1150 حالة اعتقال من بين هؤلاء قد سُجلت منذ مطلع العام الجاري، فيما ما يزال قرابة 300 طفل يقبعون في سجون ومعتقلات الاحتلال بينهم 11 فتاة.

وأوضح بيان للوحدة أن الاحتلال لم يستثنِ الأطفال من اعتقالاته ووضعهم في دائرة استهدافه وتعامل معهم على أنهم مشاريع مقاومة و"قنابل موقوتة" مؤجلة الانفجار.

وأضافت أن كافة المواثيق والأعراف الدولية جعلت من اعتقال الأطفال ملاذًا أخيرًا، وجعلت من لجوء القاضي إلى الحكم بسجن طفل ما.

وأشارت الى أن كافة المعطيات الإحصائية والوقائع الميدانية والشهادات الحية، تؤكد على أن استهداف الأطفال الفلسطينيين يندرج في إطار سياسة صهيونية ممنهجة تهدف تشويه مستقبل الطفولة الفلسطينية.