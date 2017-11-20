14 طفلاً شهيداً و300 في سجون الاحتلال منذ بداية 2017

قناة الأقصى

قال جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، في بيان أصدره الأحد، تزامناً مع يوم الطفل العالمي الذي يوافق اليوم الإثنين، إن 14 طفلاً فلسطينياً استشهدوا برصاص الاحتلال الصهيوني منذ بداية العام الجاري 2017 حتى نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي.

وأفاد جهاز الإحصاء في بيانه أن عدد الأطفال أقل من (18 سنة) منتصف عام 2017 في دولة فلسطين، قُدّر بحوالي (2.250.809) أطفال منهم (1.149.410) ذكور، و( 1.101.399) أنثى.

وأشار الجهاز المركزي للإحصاء، إلى أن نسبة الاطفال في فلسطين تشكل (45.6%) من السكان، بواقع (43.0%) في الضفة المحتلة و(49.3%) في قطاع غزة. وقد بلغ عدد الأطفال الذكور في الضفة المحتلة (660.087) ذكرا وبلغ عدد الإناث (633.334) أنثى، أما في قطاع غزة، فقد بلغ عدد الذكور (489.323) في حين بلغ عدد الإناث (468.065).

أطفال في سجون الاحتلال

وبحسب بيان "الاحصاء" فقد اشارت البيانات الصادرة عن هيئة شؤون الاسرى والمحررين انه ومنذ اندلاع انتفاضة القدس في شهر تشرين الأول عام 2015، اعتقلت سلطات الاحتلال (15.000) فلسطيني من بينهم حوالي (4.000) طفل (اقل من 18 عاما)، ما زال منهم نحو (300) طفل رهن الاعتقال محرومين من طفولتهم البريئة بما فيه مواصلة دراستهم، علاوة على تعرضهم للانتهاكات اثناء الاعتقال.

الأطفال الشهداء

استنادا الى سجلات الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، فقد ارتقى (35) طفلا شهيدا خلال عام 2016، وقد تم توثيق استشهاد (14) طفلا منذ بداية العام الحالي 2017 وحتى نهاية شهر آب من خلال فتح النار عليهم بشكل عشوائي، منهم (3) اطفال في الفئة العمرية (13-15 سنة)، و(11) طفلا في العمر من (16-17 سنة.)

تهجير قسري للأطفال

تم هدم (418) مسكنا و(646) منشأة في العام 2016، حيث تسببت في تشريد (1,852) فردا منهم (848) طفلا جراء هدم مساكنهم، وقد تضرر (8.000) فرد منهم (4.300) طفل جراء هدم المنشآت. وتركزت عمليات هدم المساكن في محافظة القدس التي كانت حصتها حوالي (39%) من المساكن المهدومة عام 2016، تليها محافظة نابلس بواقع (19%)، ثم محافظة الخليل بواقع (17%) منها.

عمالة الأطفال

بلغت نسبة الاطفال العاملين سواء بأجر أو من دون أجر في فلسطين حوالي (3.9%) من إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية (10-17 سنة) خلال العام 2016، وذلك بواقع (5.3%) في الضفة المحتلة و(1.9%) في قطاع غزة، ومن الواضح أن نسبة الأطفال الذكور المنخرطين في العمل أعلى من الإناث (7.4% أطفال ذكور مقارنة بـ 0.3% من الأطفال إناث).

وبلغت نسبة الأطفال الملتحقين بالمدارس ويعملون (1.7%) بواقع (2.4%) في الضفة المحتلة و(0.8%) في قطاع غزة، وعلى مستوى الجنس بلغت النسبة (3.3%) للذكور مقابل (0.3%) للإناث خلال العام 2016.

في حين بلغ معدل الأجر اليومي بالشيقل للأطفال (10-17 سنة) العاملين كمستخدمين بأجر (56 شيقلا)، وبلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للأطفال العاملين (44.0 ساعة) عمل أسبوعيا خلال العام 2016.

التسرب من المدارس بين الذكور أعلى منها بين الإناث

بلغ عدد طلبة المدارس في العام الدراسي 2016/2017 في فلسطين حوالي (1.23) مليون طالب وطالبة منهم حوالي (1.09) مليون طالب وطالبة في المرحلة الأساسية و(145) الف طالب وطالبة في المرحلة الثانوية. في حين بلغ عدد الأطفال الملتحقين في رياض الأطفال في الضفة المحتلة فقط في نفس العام الدراسي حوالي (80) ألف طفل وطفلة.

وقد بلغت نسبة التسرب في مرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2015/2016 حوالي (1.2%) بين الذكور مقابل (0.7%) بين الإناث. وفي المرحلة الثانوية بلغت هذه النسبة (1.3%) بين الذكور مقابل (1.1%) بين الإناث.

أما عن الرسوب، فقد بلغت نسبة الرسوب (1.2%) للذكور وللإناث في مرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي (2015/2016). وكانت نسبة الرسوب في مرحلة التعليم الثانوي (0.6%) للذكور مقابل (0.7%) للإناث في نفس العام الدراسي.