مداهمات واعتقالات بالضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الصهيونية، فجر الاثنين، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

فقد اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين بمناطق متفرقة من محافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناشط راتب أبو رحمة من قرية بلعين، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بالدوريات العسكرية وناقلات الجنود، واقتحمت عدة منازل بصورة همجية وشرعت بتفتيش المنازل وتخريبها والتحقيق مع ساكنيها.

وأضاف أن الاحتلال اعتقل الناشط في المقاومة الشعبية عبد الله أبو رحمة، والطفل أحمد محمد أبو رحمة 14 عاما، بعد أن فتشت المنازل وعبث بمحتوياتها.

وذكر أن الاحتلال اعتقل شابين لأكثر من ثلاث ساعات وقام بالتحقيق معهما، وأخلا سبيلهما لاحقا.

وبحسب الناشط، فقد وجهت قوات الاحتلال بيانا تحذيريا لأهالي القرية عبر المجلس القروي، هددت فيه بتكثيف الاقتحامات وتخريب الحياة اليومية للمواطنين، في حيال استمرار الشبان بمقاومة الاحتلال في منطقة الجدار الفاصل.

وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال في ساعة متأخرة من الليل الشاب عثمان زهران، بعد مداهمة منزله في قرية دير أبو مشعل غرب رام الله.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت القرية الأسبوع الماضي وداهمت منازل منفذي عملية القدس وسرقة مبالغ مالية، بعد الاعتداء على أسرهم بالضرب.

قلقيلية

واقتحمت قوات الاحتلال الصهيونية فجر اليوم مدينة قلقيلية واعتقلت أسيرا محررا في حين انتشرت في شوارع المدينة.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال اعتقلوا المواطن أمجد حنتش عقب مداهمة منزله في قلقيلية وهو أسير محرر أفرج عنه قبل عدة أشهر.

وأشاروا إلى أن جنود الاحتلال انتشروا في شوارع المدينة لأكثر من ساعة قبل أن ينسحبوا.

نابلس

واندلعت فجر اليوم الاثنين مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية لوكالة أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من المنطقة الشرقية، واندلعت مواجهات بينها وبين عشرات الشبان في منطقة الكراج، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

واقتحمت قوات الاحتلال وأمن مستوطنة "عيليه" الليلة الماضية المنطقة الغربية في بلدة قريوت جنوب نابلس، وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المنازل.

وأفادت مصادر محلية أن طاقم لجنة قريوت في الهلال الاحمر قدم الإسعاف لعدد من الحالات داخل منازلها.

جنين

نصبت قوات الاحتلال الصهيونية الليلة الماضية، حواجز في مفارق الطرق جنوب مدينة جنين في حين اعتقلت شابين من بلدة يعبد على حاجز عسكري.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال نصبوا حاجزا عسكريا على طريق برطعة جنوب جنين وآخر قرب مدخل بلدة يعبد، وأوقفوا مركبات المواطنين ودققوا في هوياتهم.

وأشاروا إلى أن جنود الاحتلال اعتقلوا الشابين يحي وصفي حمارشة (24 عاما)، ونمر زيد الكيلاني (24 عاما)، بعد توقيفهما على حاجز عسكري على مدخل بلدة يعبد ونقلوهما إلى جهة مجهولة.