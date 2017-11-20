آيفون إكس و8 بلس و8.. أيها تختار؟

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كان اختيار آيفون الملائم مسألة سهلة للغاية تتمثل فقط بشراء الهاتف الأحدث، لكن في هذا العام طرحت آبل ثلاثة هواتف آيفون، هي: آيفون 8 الأساسي، وآيفون 8 بلس المحسن، وآيفون إكس الجميل المظهر.

كما أن آبل لا تزال تطرح للبيع هواتف آيفون أخرى مثل آيفون "إس إي"، وآيفون 7 و7 بلس، وآيفون 6إس و6إس بلس، مما يجعل المستخدم أمام حيرة الاختيار بين ثمانية نماذج.

لكن إذا نفضنا الغبار بعيدا، سيكون أمامنا مساران للمضي فيهما: الفئة العليا، وتشمل آيفون إكس وآيفون 8 بلس؛ والفئة العامة ويمثلها آيفون 8، وهناك أيضا فئة الميزانية المحدودة التي يمثلها آيفون "إس إي".

آيفون إكس مقابل آيفون 8

على خلاف السنوات الماضية حين كانت آبل تطرح هاتفا رائدا واحدا، فإنها هذا العام طرحت هاتفين، الأول يمثل التصميم المستقبلي والثاني يمثل التصميم التقليدي المريح. أما بالنسبة لمواصفات العتاد فهي متطابقة تقريبا في الجهازين، ابتداء من المعالج والشحن اللاسلكي إلى الشبه (مع اختلاف طفيف) في الكاميرتين الخلفيتين. لكن هناك فروقا بسيطة قد تحدد خيار المستخدم.

- اختر آيفون 8 بلس من أجل بطارية أفضل، وزر رئيسية قارئ للبصمة، وواجهة مألوفة، وشاشة أكبر قليلا لبعض الاحتياجات، وسعر أرخص.

- اختر آيفون إكس إن كنت تسعى إلى حجم أصغر مع شاشة كبيرة وتصميم جديد مثير، والرغبة في استخدام أحدث تقنيات آبل (تحديدا تقنية هوية الوجه واستشعار العمق الثلاثي الأبعاد في الكاميرا الأمامية)، وإن كنت لا تمانع في تعلم لغة إيماءات جديدة، ودفع مبلغ أكبر من المال.

إيجابيات آيفون إكس

- الحجم: فشاشته الطويلة الضيقة بقياس 5.8 بوصات تشكل حلا وسطا بين هاتف آيفون 8 المثالي لليد الواحدة، والهاتف الأكبر آيفون 8 بلس.

- الشاشة: أثبتت شاشة أولد في آيفون إكس أنها واحدة من أفضل شاشات الهواتف الذكية حتى الآن.

- الكاميرتان الخلفيتان: التقريب البصري بمقدار 2×، ووجود مثبت بصري للصورة في كل عدسة، يجعل آيفون إكس أفضل هواتف آيفون بعتاد التصوير.

- الكاميرا الأمامية: تتضمن الكاميرا الأمامية مستشعرا للعمق الثلاثي الأبعاد وتدعم الواقع المعزز وهوية الوجه وبعض الحيل اللطيفة مثل ميزة "أنيموجي".

سلبيات آيفون إكس

- ثمنه البالغ ألف دولار للنسخة الأساسية بسعة تخزين داخلية 64 غيغابايتا.

- ملاءمة التطبيقات: لا تستفيد جميع التطبيقات حاليا من الشكل الجديد للشاشة، مما يجعل حجم الشاشة لا يبدو بذلك الكبر.

- عمر البطارية: بالكاد تكفي البطارية لاستخدام يوم كامل، كما أن الشاحن المرفق مع الهاتف ليس سريعا (وفقا لموقع "سي نت" المعني بشؤون التقنية).

- واجهة الاستخدام: مع زوال زر الرئيسية أصبح استخدام الواجهة مختلفا ويتطلب بعض الوقت للتعود عليه، وقد يكون استخدام مركز التحكم الجديد مزعجا مقارنة بهواتف آيفون الأخرى.

- الديمومة: أظهرت اختبارات "سي نت" أن آيفون إكس (الذي يغلب الزجاج على تصميمه) أكثر عرضة للكسر من آيفون 8 و8 بلس، وتصليحه باهظ أيضا.

إيجابيات آيفون 8 بلس

- عمر بطارية أطول مقارنة بآيفون إكس.

- كاميرتان خلفيتان تأتيان بنفس جودة كاميرتي آيفون إكس تقريبا، بما في ذلك القريب البصري بمقدار 2×، ونمط الصورة الشخصية.

- قياس الشاشة تقليدي 16:9، وهو القياس الذي تستخدمه معظم التطبيقات والألعاب ومقاطع الفيديو.

- بعض المزايا الشبيهة بحاسوب آبياد، مثل انقسام الشاشة في بعض التطبيقات.

سلبيات آيفون 8 بلس

- مثبت الصورة البصري موجود في كاميرا واحدة فقط من الكاميرتين الخلفيتين، مما يعني أن آيفون إكس لديه أفضلية في التصوير عند ظروف الإضاءة الضعيفة وعند استخدام نمط "بورتريه".

- لا حيل جديدة للكاميرا الأمامية، فهي لا تدعم العمق الثلاثي الأبعاد أو ميزة "أنيموجي" أو مسح الوجه الثلاثي الأبعاد.

- أصعب للمسك بيد واحدة مقارنة بآيفون إكس.

- يبدو قديما، فتصميمه لا يختلف عن تصميم أي آيفون بلس منذ 2014.

آيفون 8

رغم أن آيفون 8 جاء بمعالج أسرع وكاميرا أفضل من هاتف العام السابق، مع خيار الشحن اللاسلكي؛ لكنه يبدو قديما مقارنة بآيفون إكس، لذلك إذا كنت تملك آيفون 6إس أو 7 فينصح بالانتظار سنة أخرى لمعرفة الثمن الذي سيطرح به آيفون إكس المقبل.

إيجابيات آيفون 8

- ثمنه، فهو أرخص هواتف آيفون 2017 الجديدة.

- يتضمن بعض المواصفات الأساسية الموجودة في آيفون 8 بلس وإكس، مثل المعالج ومستشعر الكاميرا والشحن اللاسلكي.

- حجمه صغير أسهل للإمساك بيد واحد، بشاشته ذات القياس 4.7 بوصات.

سلبيات آيفون 8

- كاميرا خلفية واحدة، مقارنة بكاميرتين خلفيتين في آيفون 8 وإكس، مما يعني أنه لا يوجد فيه تقريب بصري ولا نمط "بورتريه".

- يبدو قديما ومشابها لهواتف آيفون التي طرحت خلال السنوات الثلاث الماضية، وشاشته صغيرة مقارنة بهاتفي آيفون 8 وإكس.

- لا يختلف كثيرا عن آيفون 7 الذي طرح العام الماضي، ويبدو كأنه ترقية متواضعة لذلك الهاتف ويمكن تجاوزه.