الاحتلال يحذر بالنار من تأهيل موقع عسكري للنظام بالجولان

قناة الأقصى - شؤون صهيونية

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني مساء اليوم الأحد عن إطلاقه قذيفة " تحذيرية" هي الثانية خلال 24 ساعة تجاه موقع عسكري لجيش النظام السوري شمالي منحدرات جبل الشيخ بالجولان بذريعة تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل في الموقع.

وقال الناطق بلسان الجيش الصهيوني في بيان إنه "في الساعات الأخيرة نفذت قوات الجيش السوري أعمال لتحصين موقع عسكري في منطقة فك القوات وذلك خلافا للاتفاقيات".

وتابع الجيش الصهيوني إنه "ردا على هذا الخرق قامت دبابة اسرائيلية بإطلاق قذيفة تحذيرية للمحيط"!

والاتفاق الوحيد بين سوريا والكيان الصهيوني هو فك الاشتباك في العام 1974، الذي أبرم بعد حرب العام 1973.

وكان جيش الاحتلال قد هاجم الشهر الماضي ثلاث مدفعيات للجيش السوري بمحاذاة الحدود الشمالية لهضبة الجولان بزعم سقوط قذائف في أراض مفتوحة في الجولان المحتل.