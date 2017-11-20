وفاة الإعلامي عبد الحكيم مفيد في شفا عمرو

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

توفي عضو المكتب السياسي للحركة الإسلاميّة - الجناح الشمالي، وعضو لجنة المتابعة، الزميل الصحفي عبد الحكيم مفيد، مساء الأحد، عن عمر 55 عاما، إثر تعرّضه لنوبة قلبية، أثناء تواجده في شفاعمرو.

وبرز مفيد كأحد القيادات البارزة في الحركة الإسلاميّة الشمالية، قبل أن تحظر، كما رشّح لرئاسة لجنة المتابعة.

ودرّس مفيد الإعلام، كما شارك في تأليف كتب مختلفة في تأريخ النكبة، كما كتب مئات المقالات التي نشرت في صحف ومواقع مختلفة منها عرب 48، خاصة في صحيفة الحركة الإسلامية الممنوعة "صوت الحق والحرية"، التي كان سكرتير تحرير فيها في وقت سابق.