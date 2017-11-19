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القسام يزف مجاهداً توفي إثر مرضٍ عضال

الأحد 19 نوفمبر 2017 02:15 م بتوقيت القدس المحتلة

القسام يزف مجاهداً توفي إثر مرضٍ عضال

قناة الأقصى - غزة

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أحد مجاهديها من دير البلح وسد قطاع غزة والذي توفي إثر مرض عضال.

وقالت كتائب القسام في بيانها إن المجاهد القسامي رامي فؤاد اللوح (32 عاماً) من مسجد "صهيب الرومي" في دير البلح وسط قطاع غزة، توفي اليوم الأحد 1 ربيع الأول 5 1439هـ الموافق 19/11/2017م إثر مرضٍ عضالٍ.

وأضافت "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

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