حكمٌ بالسجن 24 عاما على أسير في سجون الاحتلال

أصدرت محكمة عوفر العسكرية، حكماً نهائياً بحق الأسير محمد عبد الحليم سالم (37 عاماً) من قرية اللبن الغربي، قضاء مدينة رام الله، وذلك بالسجن الفعلي لمدة 24 عاماً، إضافة إلى دفعه غرامة مالية قيمتها 170 ألف شيكل.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن الاحتلال اعتقل الأسير سالم بتاريخ 10/12/2015، وأبقى على قضيته قيد التداول في المحاكم قرابة العامين، قبل النطق بحكم فعلي بحقه.

وبيّن المكتب أن الاحتلال يتهم الأسير سالم بتنفيذ عملية دعس قرب بلدته، أوقعت إصابات في صفوف جنود الاحتلال، وقد تمكن آنذاك الفرار من مكان العملية، واعتقل لاحقاً من منزله عقب تنكيل الاحتلال بعائلته وبه، واقتحام منزله بصورة وحشية.

تجدر الإشارة إلى أن الأسير سالم متزوج وأب لخمسة أطفال، وقد خاض تجربة الاعتقال سابقاً، فقد اعتقل ثلاث مرات في عمرٍ غض، وأمضى سابقاً في سجون الاحتلال قرابة 14 شهراً، أكثر من نصفها أمضاها في الاعتقال الإداري.