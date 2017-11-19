  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

حكمٌ بالسجن 24 عاما على أسير في سجون الاحتلال

الأحد 19 نوفمبر 2017 12:45 م بتوقيت القدس المحتلة

حكمٌ بالسجن 24 عاما على أسير في سجون الاحتلال

أصدرت محكمة عوفر العسكرية، حكماً نهائياً بحق الأسير محمد عبد الحليم سالم (37 عاماً) من قرية اللبن الغربي، قضاء مدينة رام الله، وذلك بالسجن الفعلي لمدة 24 عاماً، إضافة إلى دفعه غرامة مالية قيمتها 170 ألف شيكل.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن الاحتلال اعتقل الأسير سالم بتاريخ 10/12/2015، وأبقى على قضيته قيد التداول في المحاكم قرابة العامين، قبل النطق بحكم فعلي بحقه.

وبيّن المكتب أن الاحتلال يتهم الأسير سالم بتنفيذ عملية دعس قرب بلدته، أوقعت إصابات في صفوف جنود الاحتلال، وقد تمكن آنذاك الفرار من مكان العملية، واعتقل لاحقاً من منزله عقب تنكيل الاحتلال بعائلته وبه، واقتحام منزله بصورة وحشية.

تجدر الإشارة إلى أن الأسير سالم متزوج وأب لخمسة أطفال، وقد خاض تجربة الاعتقال سابقاً، فقد اعتقل ثلاث مرات في عمرٍ غض، وأمضى سابقاً في سجون الاحتلال قرابة 14 شهراً، أكثر من نصفها أمضاها في الاعتقال الإداري.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
img

أسير بسجون الاحتلال يرزق بطفل عبر النطف المهربة

جيش الاحتلال يجري تدريبا ضخما في الجولان المحتل

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة
thumb

الاحتلال يستهدف نقطة رصد للمقاومة وسط القطاع
الأسير محمد دويكات

الأسير محمد دويكات يفقد بصره في سجون الاحتلال

الأخبار الرئيسية

منذ 3 ساعات

حماس تعلن عن وفدها المشارك في حوارات القاهرة
منذ 3 ساعات

تحذير صهيوني من "خطر الطائرات القادمة من غزة"
منذ 3 ساعات

تواصل العمل في معبر رفح لليوم الثاني
منذ 6 ساعات

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة
منذ 6 ساعات

مستوطنون يدنسون مسجدا جنوب الخليل
منذ 14 ساعة

حماس تكشف تفاصيل اللقاء مع اللواء ماجد فرج بغزة

مقالات

قرون استشعار

قرون استشعار

وسام عفيفة
سلاح المقاومة سلاح الشعب وهو السلاح الشرعي

سلاح المقاومة سلاح الشعب وهو السلاح الشرعي

مصطفى الصواف
​حجارة السجيل.. الذكرى الخامسة

​حجارة السجيل.. الذكرى الخامسة

حسام الدجني
ما بتعرف خيري لتجرب غيري

ما بتعرف خيري لتجرب غيري

وسام عفيفة