أسير بسجون الاحتلال يرزق بطفل عبر النطف المهربة

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

رزق الأسير عماد عبد الرحيم فاتوني (51 عاماً) من سلفيت، بطفل عبر النطف المهربة من السجون أطلق عليه اسم "عبد الرحيم"، وهو أحد محرري صفقة وفاء الأحرار الذين أعيد اعتقالهم.

وكان الأسير "فاتوني" قد اعتقل عام 1992، وأصدرت بحقه محاكم الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي لمدة 30 عاماً، وقد أطلق سراحه ضمن صفقة وفاء الأحرار عام 2011 بعد أن أمضى 19 عاماً خلف القضبان.

وأعاد الاحتلال اعتقال الأسير "فاتونى" مع العشرات من محرري صفقة وفاء الأحرار عقب عملية الخليل الشهيرة التي أُسر فيها 3 جنود صهاينة عام 2014، وأصدرت محاكم الاحتلال حكماً بحقه بإعادة استكمال المدة المتبقية من حكمه والبالغة 11 عاماً.