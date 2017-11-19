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دعت لتظافر الجهود لإنجاحها

حماس تعلن عن وفدها المشارك في حوارات القاهرة

الأحد 19 نوفمبر 2017 10:45 ص بتوقيت القدس المحتلة

حماس تعلن عن وفدها المشارك في حوارات القاهرة

قناة الأقصى - غزة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، سيترأس وفد الحركة إلى حوارات القاهرة.

وأفاد فوزي برهوم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي، الأحد، أن الوفد يضم رفقة العاروري، أعضاء المكتب السياسي، يحيى السنوار، خليل الحية، حسام بدران، وصلاح البردويل.

وبين برهوم أن قيادة الحركة أجرت سلسلة من اللقاءات الداخلية والفصائلية حددت فيها رؤيتها لإنجاح ملفات الحوار بناءً على اتفاقية الوفاق الوطني الموقعة في القاهرة بتاريخ 2011/5/4.

وأشار إلى أن الاتفاقية تتمثل في الملفات التالية: (منظمة التحرير الفلسطينية، والانتخابات العامة، والأمن، والمصالحة المجتمعية، والحريات العامة، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية)؛ ووضع الآليات والتوقيتات اللازمة لتطبيق ما تم التوقيع عليه.

وشدد على موقف الحركة بضرورة تظافر كل الجهود من أجل إنجاح هذه الحوارات بالرعاية المصرية وبما يحقق الشراكة الوطنية ووحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وإنهاء معاناة أهلنا في الضفة وغزة على حدٍ سواء.

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