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تحذير صهيوني من "خطر الطائرات القادمة من غزة"

الأحد 19 نوفمبر 2017 10:44 ص بتوقيت القدس المحتلة

تحذير صهيوني من "خطر الطائرات القادمة من غزة"

قناة الأقصى

قال الصحفي الصهيوني “شلوموا الدار”، إن طائرات بدون طيار التابعة للمقاومة في غزة تشكل تهديداً أمنياً كبيراً على “إسرائيل”.

وكتب إلدار في موقع المونيتور الأمريكي حول تقرير مراقب الدولة في الكيان الخاص بتهديد الطائرات الصغيرة، الأحد، أن التقرير يحذر من ازدراء القدرات التكنولوجية للطائرات في غزة. الآن هذه تبدو سهلة الاعتراض، ولكنها تشكل تهديداً أمنياً كبيراً، ولتجنب الفشل الأمني، يجب أن نستعد لهذا الخطر الآن وعلى الفور، قبل فوات الأوان.

وبحسب إلدار، فإن الحافزية لدى حماس لصناعة “طائرات بدون طيار” لأغراض عملياتية واستخباراتية زادت بعد حرب غزة عام 2014.

وأكد الصحفي الصهيوني أن تقرير مراقب الدولة الخاص بموضوع الطائرات الصغيرة يحذر من إخفاق أمني يشابه المعالجة الضعيفة التي قامت بها المنظومة الأمنية بما يخص تهديد الانفاق.

ورد مكتب نتنياهو على تقرير المراقب بالقول إن “مشكلة الطائرات الصغيرة معروفة وتم معالجتها”. وفق إلدار.

وتابع قائلاً إن “مهندسي حماس استطاعوا إنتاج طائرات بدون طيار بثلاثة نماذج: طائرة A1A لطلعات المراقبة؛ طائرة A1B للطلعات الهجومية. وطائرة C1A لأغراض الهجوم الانتحاري”.

وذكر إلدار، أنه في “الماضي كانت إسرائيل تمتلك أحدث الطائرات وعندما قامت حماس بتطوير صاروخ القسام الأول كانت إسرائيل تنظر إليه على أنه صاروخ متخلف ويمكن التعامل معه. هذا الصاروخ المتخلف اليوم يشكل سلاحا رادعا  لإسرائيل، ومن أجله دفعت الملايين من الدولارات من أجل إيجاد حل له”.

وأضاف “إسرائيل اغتالت أبو الصواريخ نضال فرحات وعدنان الغول، لكن التطوير ظل مستمراً ولم تستطع إسرائيل عبر الاغتيالات تغيير قواعد اللعب مع حماس في ما يخص موضوع التطوير”.

المصدر : عكا للدراسات الإسرائيلية

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